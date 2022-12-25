Декабрь, 25 в 13:18

Служба безопасности Украины объявила о подозрении российскому подполковнику Евгению Зеленову, который 24 февраля 2022 года отдал приказ стрелять по гражданским автомобилям на въезде в Харьков. Тогда, в первый день войны, на харьковской кольцевой была расстреляна женщина Ирина Перлифон — она вместе с дочерью пыталась проехать в родное село Бобровка, что под Харьковом. Еще по меньшей мере два человека были ранены.

За убийства в Украине 47-летнего подполковника в РФ наградили “Орденом мужества”. Его на пропагандистских каналах называют героем. А вот о двух российских военных, которые были не согласны с приказом подполковника убивать гражданских, ни весточки. В тот день Зеленов отдал приказ расстрелять и их.

Когда начала осматривать голову, увидела пулю. Девушка рассказала, как выжила во время расстрела гражданских под Харьковом / 2 фотографии

Мы встречаемся с Каролиной Перлифон в Полтаве, здесь она живет с тех пор, как смогла эвакуировать из Бобровки полсотни собак. У них большой собачий питомник, и именно для них запастись кормом в первый день войны вместе с мамой поехали в Харьков, рассказывает женщина. На обратном пути Ирину, маму Каролины, расстреляли.

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Каролина говорит, что хотя Бобровка сейчас свободна, вряд ли вернется туда жить. Была бы жива мама – другое дело, а сейчас все напоминает о том ужасном расстреле.

Бобровка – сразу за харьковской кольцевой, оттуда, словно на ладони виден Харьков, туда уже в первый день войны добралась российская армия.

29-летняя Каролина и ее мама 51-летняя Ирина Перлифон утром 24 февраля отправились в город за запасами.

— 24 февраля мы с мамой решили поехать, снять деньги, купить продукты – у нас большой питомник для животных. Поехали в город, в городе пробыли часа два – два с половиной, и когда возвращались домой, начались сильные взрывы, но мы поехали, чтобы спасти животных, хоть кого-то вывезти, – рассказывает Каролина Перлифона.

На Харьковской кольцевой уже стояли российские танки, и они не пускали никого ни на въезд, ни на выезд. Однако женщины решили все равно как-то проехать, ведь оставлять собак самих в то время, когда вокруг взрывались снаряды, было бесчеловечно.

— Когда подъехали поближе, увидели, что стоят танки, мы не думали, что по нам откроют огонь, может остановят “подождите”, что-то такое. Но не то что сразу по нас начнут стрелять! Когда мы подъехали ближе, солдаты просто взяли оружие и стали стрелять. Там стояли российские военные, танки, они начали открывать огонь по гражданским. Мама запаниковала и завернула в частный сектор на парковку, – говорит дочь убитой.

Стрельба не прекращалась. Женщины оказалась в ситуации, когда ни вперед, ни назад уже было не тронуться, охватила паника. Вдруг к ним подбежали двое российских военных.

– К нам подбежали двое военных россиян, сказали: “Девушки, в машине находится опасно, срочно выходите!” Мы выбежали и спрятались. Там такое железное сооружение было и железный мусорный бак, и вот мы там сидели прятались вместе с ними, – говорит пострадавшая.

Женщины скрылись за мусорными баками, рядом был гараж и бетонный забор. Вместе с ними прятались российские военные. Они сказали, кто они и откуда, но Каролина не запомнила их имена и воинские звания, только говорит – они были совсем молоды и шокированы приказом их командования стрелять по гражданским. Огонь не прекращался – увидев стрельбу некоторые авто разворачивались и уезжали.

— Любая едущая машина — по ней открывают огонь. Один человек остановился, открыл дверь, чтобы выйти, и начали просто стрелять, — говорит девушка.

Женщины прятались вместе с российскими солдатами минут 10-15, как вдруг в их сторону снова полетели пули, убили маму и одного из российских военных, еще одного тяжело ранили.

– Эти солдаты начали перекрикиваться между собой: “Какого черта они стреляют, мы же свои!” Начали кричать: “Мы свои, не стреляйте!” Кричали из последних сил, чтобы донести – не стреляйте! И минута-две и открыли огонь, хаотично летели пули со всех сторон. Меня повалили на землю, и вдруг закричала мама, сильно закричала, я подумала, что ее убили, потому что такой крик был, как предсмертный. А я лежала лицом к земле. Я лежала и считала секунды, когда в меня попадет пуля, я была уверена, что в меня попадет, потому что передо мной убили этого солдата, в него сразу же попали, я увидела как он захрипел, как он свалился, потекла кровь, это все на меня! Я лежала в оцепенении, в шоке, и пискнуть боялась, я готовилась к смерти реально, я лежала и понимала, что сейчас что-нибудь произойдет, — сообщает Каролина.

Девушка говорит – прощалась с жизнью и записала видео родным. На видео слышны непрекращающиеся звуки выстрелов.

(Видео Каролины Перлифон 24 февраля 2022 года)

— Я не знаю выживу я или нет, просто папе не хочу пока пересылать это сообщение, если я не выживу, передайте ему, пожалуйста, что я его очень люблю. Мне очень жаль, что так получилось. Мои родители – это самое дорогое, что у меня было. Если мне не удастся выжить, пусть он держится, – говорит она.

Сколько просидела времени, Каролина не знает. Решилась подняться только когда все стихло.

— Эти два солдата лежали, мама лежала неподвижно, я начала ее трясти. Я думала, может у нее шок или просто ее ранили и она потеряла сознание. Я поначалу не могла понять, куда ее ранили. А потом, когда начала осматривать ее голову — у нее очень большая шевелюра — увидела, что у нее пуля, пулевое ранение в голову, – делится Каролина.

Девушка решила спасаться, в маминой руке нашла ключи от авто и поползла к машине. Вдруг отозвался один из российских солдат.

– Ему прострелили две ноги, руку прострелили, я сначала подумала, что он тоже мертв, потому что он не подавал никаких звуков, он то приходил в сознание, то опять терял. Этот раненый солдат лежал и просил его не покидать. Я помогла ему забраться в машину, – рассказала женщина.

В Харькове Каролина нашла ему воды – солдат просил пить – и вызвала скорую. Позже узнала – его прооперировали и передали Службе безопасности Украины. Зачем спасла его? Говорит, была уверена, что показания военного РФ будут полезны правоохранителям, к тому же не могла оставить умирающего человека.

– Эти ребята – они нас защищали, как бы парадоксально это ни было, они действительно нас защищали. Они были настолько молоды, одному 18 или 19, а другому чуть больше, я чисто по-человечески не могла оставить умирать человека. Я никогда в жизни не была в такой ситуации, для меня это шок. Я никогда не видела, как убивают людей, только в фильмах, и здесь передо мной лежит молодой парень, который еще не видел жизни. Я не знала выживет он или нет, потому что он истекал кровью, он был никакой, он был уже холодный, он еле разговаривал, два-три слова говорил и отключался. Я понимала, что его заберу. Даже если он выживет, в любом случае, его не выпустят, он не пойдет кого-то убивать, его передадут органам. Я считаю, что я поступила по-человечески, я не знаю, как бы я жила, если бы знала, что там остался человек, — говорит девушка.

Видео Каролины Перлифон 25 февраля 2022 года

Солдата, которого спасла Каролина, зовут Валерий Васильев, его допрос СБУ обнародовала в начале марта. Слова солдата совпали с тем, что рассказывала Каролина сразу после события на собственной странице в Instagram. Там же она обнародовала видео с места происшествия, которое сняла на следующий день после расстрела. Тогда уже Вооруженные Силы Украины разбили колонну оккупантов, и Каролина с папой смогли проехать домой.

Россияне захейтили женщину, написали кучу жалоб в соцсети, обвиняли ее во лжи, мол, русские военные не могли стрелять по своим же солдатам и убивать мирных жителей. Однако выживший Васильев во время допроса СБУ рассказал, как все было в тот день:

Допрос солдата РФ

— Когда дорогу начали перекрывать гражданским, они устроили что-то в виде бунта, сказали, туда надо, на работу некоторым, домой нам, и замполиту это надоело, и он сказал стрелять уже по гражданским. Когда они стреляли, машины разворачивались, уезжали, некоторые уже ныкались, прятались. Мы спасали с лейтенантом гражданских, – рассказывает военный РФ Валерий Высильев.

Вспоминает, что лейтенанта, с которым решили спасать гражданских, звали Иваном Леванковым. Он был командиром другого взвода.

— Лейтенант подбежал, начал их из машины вытаскивать “давайте сюда”, мы их за блоки положили вместе с нами. Проходит минут 20, девушки плакали, и минут через 20 подполковник заметил, что мы гражданских с лейтенантом спасаем, и он отдал приказ стрелять по нас с лейтенантом и по ним. Лейтенанту сначала прилетело в каску, не пробило, потом в сонную артерию, его они убили, – говорит солдат РФ.

25-летний российский лейтенант Иван Леванков был похоронен в Смоленской области без почестей. Хотя сначала, почти сразу после его гибели, пропагандистские СМИ рассказали о происшествии на кольцевой, как о геройском поступке неизвестного солдата, погибшего, якобы защищая украинских женщин от ВСУ. А уже летом, когда хоронили Леванкова, написали разве что заметку в Вконтакте в группе “Zа урожай” — без деталей гибели лейтенанта.

Служба безопасности Украины высчитала, кто же тогда приказал отрыть огонь по гражданским – это 47-летний подполковник Евгений Зеленов, заместитель командира по военно-политической работе 25 отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа РФ, который 24 февраля командовал одной из российских батальонно-тактических групп.

В Украине Зеленов получил ранения, но выжил. За убийства невинных людей его в РФ наградили орденом За мужество. Подполковник всю жизнь верно служит кремлевскому режиму – участвовал в захватнической чеченской войне, с псевдомиротворческой миссией заходил в Абхазию. Служба безопасности Украины заочно объявила ему подозрение в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Ему грозит пожизненное заключение.

Каролина Перлифон считает, что подполковник Зеленов заслуживает самого сурового наказания, которое только возможно.