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Факты / Україна

Когда начала осматривать голову, увидела пулю. Девушка рассказала, как выжила во время расстрела гражданских под Харьковом

Малиновская Ангелина, редактор ленты Татьяна Доцяк, журналист Факты ICTV
Когда начала осматривать голову, увидела пулю. Девушка рассказала, как выжила во время расстрела гражданских под Харьковом

Служба безопасности Украины объявила о подозрении российскому подполковнику Евгению Зеленову, который 24 февраля 2022 года отдал приказ стрелять по гражданским автомобилям на въезде в Харьков. Тогда, в первый день войны, на харьковской кольцевой была расстреляна женщина Ирина Перлифон — она вместе с дочерью пыталась проехать в родное село Бобровка, что под Харьковом. Еще по меньшей мере два человека были ранены.

Загибла Ірина Перліфон.

За убийства в Украине 47-летнего подполковника в РФ наградили “Орденом мужества”. Его на пропагандистских каналах называют героем. А вот о двух российских военных, которые были не согласны с приказом подполковника убивать гражданских, ни весточки. В тот день Зеленов отдал приказ расстрелять и их.

Когда начала осматривать голову, увидела пулю. Девушка рассказала, как выжила во время расстрела гражданских под Харьковом / 2 фотографии

Мы встречаемся с Каролиной Перлифон в Полтаве, здесь она живет с тех пор, как смогла эвакуировать из Бобровки полсотни собак. У них большой собачий питомник, и именно для них запастись кормом в первый день войны вместе с мамой поехали в Харьков, рассказывает женщина. На обратном пути Ирину, маму Каролины, расстреляли.

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Каролина говорит, что хотя Бобровка сейчас свободна, вряд ли вернется туда жить. Была бы жива мама – другое дело, а сейчас все напоминает о том ужасном расстреле.

Бобровка – сразу за харьковской кольцевой, оттуда, словно на ладони виден Харьков, туда уже в первый день войны добралась российская армия.

Вид з Бобрівки на Харків.

29-летняя Каролина и ее мама 51-летняя Ирина Перлифон утром 24 февраля отправились в город за запасами.

— 24 февраля мы с мамой решили поехать, снять деньги, купить продукты – у нас большой питомник для животных. Поехали в город, в городе пробыли часа два – два с половиной, и когда возвращались домой, начались сильные взрывы, но мы поехали, чтобы спасти животных, хоть кого-то вывезти, – рассказывает Каролина Перлифона.

На Харьковской кольцевой уже стояли российские танки, и они не пускали никого ни на въезд, ни на выезд. Однако женщины решили все равно как-то проехать, ведь оставлять собак самих в то время, когда вокруг взрывались снаряды, было бесчеловечно.

— Когда подъехали поближе, увидели, что стоят танки, мы не думали, что по нам откроют огонь, может остановят “подождите”, что-то такое. Но не то что сразу по нас начнут стрелять! Когда мы подъехали ближе, солдаты просто взяли оружие и стали стрелять. Там стояли российские военные, танки, они начали открывать огонь по гражданским. Мама запаниковала и завернула в частный сектор на парковку, – говорит дочь убитой.

Ирина Перлифон с дочерью Каролиной.

Стрельба не прекращалась. Женщины оказалась в ситуации, когда ни вперед, ни назад уже было не тронуться, охватила паника. Вдруг к ним подбежали двое российских военных.

– К нам подбежали двое военных россиян, сказали: “Девушки, в машине находится опасно, срочно выходите!” Мы выбежали и спрятались. Там такое железное сооружение было и железный мусорный бак, и вот мы там сидели прятались вместе с ними, – говорит пострадавшая.

Женщины скрылись за мусорными баками, рядом был гараж и бетонный забор. Вместе с ними прятались российские военные. Они сказали, кто они и откуда, но Каролина не запомнила их имена и воинские звания, только говорит – они были совсем молоды и шокированы приказом их командования стрелять по гражданским. Огонь не прекращался – увидев стрельбу некоторые авто разворачивались и уезжали.

— Любая едущая машина — по ней открывают огонь. Один человек остановился, открыл дверь, чтобы выйти, и начали просто стрелять, — говорит девушка.

Женщины прятались вместе с российскими солдатами минут 10-15, как вдруг в их сторону снова полетели пули, убили маму и одного из российских военных, еще одного тяжело ранили.

– Эти солдаты начали перекрикиваться между собой: “Какого черта они стреляют, мы же свои!” Начали кричать: “Мы свои, не стреляйте!” Кричали из последних сил, чтобы донести – не стреляйте! И минута-две и открыли огонь, хаотично летели пули со всех сторон. Меня повалили на землю, и вдруг закричала мама, сильно закричала, я подумала, что ее убили, потому что такой крик был, как предсмертный. А я лежала лицом к земле.

Я лежала и считала секунды, когда в меня попадет пуля, я была уверена, что в меня попадет, потому что передо мной убили этого солдата, в него сразу же попали, я увидела как он захрипел, как он свалился, потекла кровь, это все на меня! Я лежала в оцепенении, в шоке, и пискнуть боялась, я готовилась к смерти реально, я лежала и понимала, что сейчас что-нибудь произойдет, — сообщает Каролина.

Девушка говорит – прощалась с жизнью и записала видео родным. На видео слышны непрекращающиеся звуки выстрелов.

(Видео Каролины Перлифон 24 февраля 2022 года)

— Я не знаю выживу я или нет, просто папе не хочу пока пересылать это сообщение, если я не выживу, передайте ему, пожалуйста, что я его очень люблю. Мне очень жаль, что так получилось. Мои родители – это самое дорогое, что у меня было. Если мне не удастся выжить, пусть он держится, – говорит она.

Сколько просидела времени, Каролина не знает. Решилась подняться только когда все стихло.

— Эти два солдата лежали, мама лежала неподвижно, я начала ее трясти. Я думала, может у нее шок или просто ее ранили и она потеряла сознание. Я поначалу не могла понять, куда ее ранили. А потом, когда начала осматривать ее голову — у нее очень большая шевелюра —  увидела, что у нее пуля, пулевое ранение в голову, – делится Каролина.

Девушка решила спасаться, в маминой руке нашла ключи от авто и поползла к машине. Вдруг отозвался один из российских солдат.

– Ему прострелили две ноги, руку прострелили, я сначала подумала, что он тоже мертв, потому что он не подавал никаких звуков, он то приходил в сознание, то опять терял. Этот раненый солдат лежал и просил его не покидать. Я помогла ему забраться в машину, – рассказала женщина.

В Харькове Каролина нашла ему воды – солдат просил пить – и вызвала скорую. Позже узнала – его прооперировали и передали Службе безопасности Украины. Зачем спасла его? Говорит, была уверена, что показания военного РФ будут полезны правоохранителям, к тому же не могла оставить умирающего человека.

– Эти ребята – они нас защищали, как бы парадоксально это ни было, они действительно нас защищали. Они были настолько молоды, одному 18 или 19, а другому чуть больше, я чисто по-человечески не могла оставить умирать человека. Я никогда в жизни не была в такой ситуации, для меня это шок. Я никогда не видела, как убивают людей, только в фильмах, и здесь передо мной лежит молодой парень, который еще не видел жизни.

Я не знала выживет он или нет, потому что он истекал кровью, он был никакой, он был уже холодный, он еле разговаривал, два-три слова говорил и отключался. Я понимала, что его заберу. Даже если он выживет, в любом случае,  его не выпустят, он не пойдет кого-то убивать, его передадут органам. Я считаю, что я поступила по-человечески, я не знаю, как бы я жила, если бы знала, что там остался человек, — говорит девушка.

Видео Каролины Перлифон 25 февраля 2022 года

Солдата, которого спасла Каролина, зовут Валерий Васильев, его допрос СБУ обнародовала в начале марта. Слова солдата совпали с тем, что рассказывала Каролина сразу после события на собственной странице в Instagram. Там же она обнародовала видео с места происшествия, которое сняла на следующий день после расстрела. Тогда уже Вооруженные Силы Украины разбили колонну оккупантов, и Каролина с папой смогли проехать домой.

Россияне захейтили женщину, написали кучу жалоб в соцсети, обвиняли ее во лжи, мол, русские военные не могли стрелять по своим же солдатам и убивать мирных жителей. Однако выживший Васильев во время допроса СБУ рассказал, как все было в тот день:

Допрос солдата РФ

— Когда дорогу начали перекрывать гражданским, они устроили что-то в виде бунта, сказали, туда надо, на работу некоторым, домой нам, и замполиту это надоело, и он сказал стрелять уже по гражданским. Когда они стреляли, машины разворачивались, уезжали, некоторые уже ныкались, прятались. Мы спасали с лейтенантом гражданских, – рассказывает военный РФ Валерий Высильев.

Вспоминает, что лейтенанта, с которым решили спасать гражданских, звали Иваном Леванковым. Он был командиром другого взвода.

— Лейтенант подбежал, начал их из машины вытаскивать “давайте сюда”, мы их за блоки положили вместе с нами. Проходит минут 20, девушки плакали, и минут через 20 подполковник заметил, что мы гражданских с лейтенантом спасаем, и он отдал приказ стрелять по нас с лейтенантом и по ним. Лейтенанту сначала прилетело в каску, не пробило, потом в сонную артерию, его они убили, – говорит солдат РФ.

25-летний российский лейтенант Иван Леванков был похоронен в Смоленской области без почестей. Хотя сначала, почти сразу после его гибели, пропагандистские СМИ рассказали о происшествии на кольцевой, как о геройском поступке неизвестного солдата, погибшего, якобы защищая украинских женщин от ВСУ. А уже летом, когда хоронили Леванкова, написали разве что заметку в Вконтакте в группе “Zа урожай” — без деталей гибели лейтенанта.

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Служба безопасности Украины высчитала, кто же тогда приказал отрыть огонь по гражданским – это 47-летний подполковник Евгений Зеленов, заместитель командира по военно-политической работе 25 отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа РФ, который 24 февраля командовал одной из российских батальонно-тактических групп.

В Украине Зеленов получил ранения, но выжил. За убийства невинных людей его в РФ наградили орденом За мужество. Подполковник всю жизнь верно служит кремлевскому режиму – участвовал в захватнической чеченской войне, с псевдомиротворческой миссией заходил в Абхазию. Служба безопасности Украины заочно объявила ему подозрение в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Ему грозит пожизненное заключение.

Каролина Перлифон считает, что подполковник Зеленов заслуживает самого сурового наказания, которое только возможно.

— Он, безусловно, должен понести наказание, самое жестокое которое может быть, просто самое жестокое. Очень жаль, что у нас нет казни, потому что таким людям даже в тюрьме не место. Я надеюсь, что его найдут и он ответит за все, что он сделал. За что я пострадала, за что пострадала моя мама? Мы никому ничего не сделали! Мы просто ехали домой, мы хотели попасть домой к своим животным, – говорит Каролина.

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