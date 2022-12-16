Декабрь, 16 в 15:02

Из-за полномасштабной войны Украину может ожидать демографический кризис. Одна из его главных причин – массовая эвакуация женщин и детей в Европу.

По словам директора Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, более половины выехавших за границу женщин имеют высшее образование, 30% — уже трудоустроены, а дети ходят там в сады и школы.

Преимущественно – женщины, вынужденно мигрировавшие, трудоспособного и репродуктивного возраста. Так что, если военные действия затянутся, шансы вернуть украинок с детьми домой с каждым месяцем будут снижаться.

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— Мы просто закладываем разные сценарии развития ситуации вокруг миграции. Если война затянется на годы, то вы же понимаете, что за границу уехали женщины с образованием, квалифицированные, предприимчивые. Так вот – эти женщины не будут два года и больше сидеть и ждать неизвестно чего. Они пойдут работать, детей устроят в садики, школы. И если это Польша, то адаптация там будет быстрой, потому что проблем с языком нет вообще. А если это Германия, Испания, Италия, Греция, то там более сложная ситуация с языком, но все равно все будут учить, – рассказывает директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

Еще одна причина, по которой украинцы не будут спешить рожать детей – разрушенное жилье, из-за чего они также не будут спешить возвращаться в Украину. А со временем, эксперты убеждены, за ними могут уехать и их мужчины. Семьи воссоединятся, но не в Украине.

— В самом худшем сценарии мы закладывали, что после окончания войны, если их жилье в Украине будет разрушено, не будет работы, а за границей, наоборот – будет работа и будет какое-то жилье, при этих условиях мужчины могут уехать со временем к ним, а не они вернутся в Украину. Сегодня у нас есть множество опросов. Согласно им – 90% уверяют, что они вернутся. Но когда ты начинаешь анализировать ситуацию, стоит понимать, что они это говорят на невероятной волне патриотизма, то ты понимаешь, что есть риск того, что далеко не все 90% приедут обратно домой, – убеждена директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

К тому же, вынужденная миграция только усилила процессы, которые были в Украине и до войны, рассказывает Элла Либанова. А именно – смертность возросла, рождаемость упала.

Так, коэффициент рождаемости на одну украинку в 2021 году составлял 1,1 ребенка. Это один из самых низких показателей в мире. Чтобы было обеспечено хотя бы простое воспроизведение поколения, необходимо 2,15 ребенка на одну женщину.

– В этом году мы увидим безусловно снижение рождаемости, но еще не катастрофа. Потому что вы понимаете, что подавляющее большинство рождений было запланировано. Катастрофическим будет снижение рождаемости следующим – я боюсь, что этот коэффициент будет около 0,7 на одну женщину. Ну, и если война не закончится в 2023 году, то вероятно, что 2024 год лучше не будет, — рассказывает директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

Она подчеркнула, что пока не знает, чем это компенсировать, ведь в бейби-бум не верит. По ее словам, не та сейчас ситуация, не тот контроль над рождаемостью, чтобы можно было рассчитывать на бейби-бум.

Так, скорее всего, к 2030 году произойдет рост до среднеевропейского показателя 1,5-1,6 ребенка на женщину. Это максимум, на что Украина может рассчитывать.

Усугубит война и ситуацию в образовании. Уже разрушены десятки тысяч учебных заведений, и эта печальная статистика все возрастает. Враг сознательно разрушает детские сады, школы и университеты. Часть школ – под оккупацией.

Но кроме потери инфраструктуры, негативно влияет на развитие образования та же вынужденная миграция.

– Последствия могут быть катастрофическими. Уже сегодня большая часть учащихся выпала из ритма обучения. Следовательно, говорить о качестве полученных знаний – сложно. Даже до войны были исследования, когда сравнивали учебу в сельской местности и в городах. Так, констатировали, что примерно на год ученики сельских школ позади. Это даже до доковидных условий. А еще – пандемия ковида создала эффект замедления обучения, потому что образование перешло в онлайн, – подчеркнул Николай Скиба, эксперт направления Образование Украинского института будущего.

По его словам, война еще больше замедлила этот процесс. Итак, в первую очередь мы будем видеть это отставание и разность результатов.

Не в восторге от онлайн-образования и Элла Либанова. Говорит – такой процесс обучения возможен только как исключение, например, для интересных лекций.

– Скажем, Фукуяму (Фрэнсис Фукуяма – американский философ, политический экономист, — Ред.) приглашают на лекцию. Ясно, что в каждый университет он не приедет, но прочесть лекцию он может. Такое можно практиковать и нужно. Но как в средней и начальной школе – это не выход из положения, – отмечает Элла Либанова.

Однако, по ее словам, если уж так складываются обстоятельства, то иначе просто нельзя. Но на качестве образования это определенно отразится.

– Будем компенсировать. А что делать? – рассказывает директор Института демографии и социальных исследований.

Так, педагогам уже следует быть готовыми, что, вероятно, придется работать с тем, чтобы компенсировать условное отставание от образовательных программ. Эксперты говорят – теперь к каждому ребенку следует находить индивидуальный подход. А еще в эпоху онлайн-обучения и цифровизации образовательного материала учащихся необходимо научить самостоятельной проработке материала.

— Инвестиции в цифровой контент, цифровые платформы есть, но этого недостаточно. Просто перенести эту привычную классно-урочную школу с аудиторными занятиями в онлайн – маловато. Нужно научить учеников, как этим всем пользоваться – здесь есть огромный пробел, — отмечает Николай Скиба.

Безусловно, война повлияет и на рынок труда, а затем, опять же, на миграцию. Эксперты убеждены — чтобы не допустить отток граждан, государство уже сегодня должно поддерживать связь с ними. А именно – через обучение и работу.

Как будет финансироваться рынок труда в ближайшие годы, пока неизвестно. Специалисты предполагают, что это может быть за счет денег России, замороженных сегодня, и за счет доноров, международных фондов.

– Но в любом случае, если план Маршалла будет, то это означает бурное развитие экономики, и это значит создание рабочих мест. Если будут созданы приличные рабочие места с достойной зарплатой, мы можем рассчитывать на то, что люди будут возвращаться в Украину. А также будет уменьшаться безработица. И будет повышаться рождаемость, – рассказывает Элла Либанова.

А еще детей украинцы будут рожать, когда будет стремительное повышение уровня жизни и улучшение его качества. Но при обеспечении семей жильем, особенно тех, кто из-за войны его потерял.

Впрочем, после войны это вряд ли произойдет быстро.