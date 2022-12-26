Россияне уже начинают убегать. Недалеко от оккупированной Кременной идут боевые действия — Гайдай
Фото: Генштаб ВСУ
Недалеко от временно оккупированной Кременной Луганской области идут бои.
Об этом сообщил на брифинге глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
— Военное командование определенного звена, которое находилось в Кременной, перемещено в Рубежное, — сказал он.
Глава ОВА также отметил, что оккупанты хотели накопить силы и готовили удар по Лиману со стороны луганского направления, но украинское командование им помешало.
Сейчас смотрят
– Сейчас они тянут резервы, но контрнаступления у них не получилось, – подчеркнул Гайдай.
Ранее глава Луганской ОВА прогнозировал, что до окончания зимы украинские военные смогут выйти на линию разграничения Луганской области, которая была до 24 февраля, а в течение 2023 года освободят всю область.
Источник: брифинг в медиацентре Украина