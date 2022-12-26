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Факты / Україна

Россияне уже начинают убегать. Недалеко от оккупированной Кременной идут боевые действия — Гайдай

Бедрак Виктория, редактор ленты
Війна в Україні ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Недалеко от временно оккупированной Кременной Луганской области идут бои.

Об этом сообщил на брифинге глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Военное командование определенного звена, которое находилось в Кременной, перемещено в Рубежное, — сказал он.

Глава ОВА также отметил, что оккупанты хотели накопить силы и готовили удар по Лиману со стороны луганского направления, но украинское командование им помешало.

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– Сейчас они тянут резервы, но контрнаступления у них не получилось, – подчеркнул Гайдай.

Ранее глава Луганской ОВА прогнозировал, что до окончания зимы украинские военные смогут выйти на линию разграничения Луганской области, которая была до 24 февраля, а в течение 2023 года освободят всю область.

Источник: брифинг в медиацентре Украина

Источник: УНИАН
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