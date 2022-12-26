Росіяни вже починають тікати. Неподалік окупованої Кремінної йдуть бойові дії – Гайдай
Фото: Генштаб ЗСУ
Неподалік тимчасово окупованої Кремінної Луганської області йдуть бої.
Про це повідомив на брифінгу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
– Військове командування певної ланки, яке перебувало у Кремінній переміщене в Рубіжне, — сказав він.
Голова ОВА також зазначив, що окупанти хотіли накопичити сили та готували удар по Лиману з боку Луганського напрямку, але українське командування їм завадило.
Зараз дивляться
– Зараз вони тягнуть резерви, але контрнаступу в них не вийшло, — підкреслив Гайдай.
Раніше очільник Луганської ОВА прогнозував, що до закінчення зими українські військові зможуть вийти на лінію розмежування Луганської області, яка була до 24 лютого, а протягом 2023 року звільнять всю область.
Джерело: брифінг в медіацентрі Україна