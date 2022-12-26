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Факти / Україна

Росіяни вже починають тікати. Неподалік окупованої Кремінної йдуть бойові дії – Гайдай

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Війна в Україні ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Неподалік тимчасово окупованої Кремінної Луганської області йдуть бої.

Про це повідомив на брифінгу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Військове командування певної ланки, яке перебувало у Кремінній переміщене в Рубіжне, — сказав він.

Голова ОВА також зазначив, що окупанти хотіли накопичити сили та готували удар по Лиману з боку Луганського напрямку, але українське командування їм завадило.

Зараз дивляться

– Зараз вони тягнуть резерви, але контрнаступу в них не вийшло, — підкреслив Гайдай.

Раніше очільник Луганської ОВА прогнозував, що до закінчення зими українські військові зможуть вийти на лінію розмежування Луганської області, яка була до 24 лютого, а протягом 2023 року звільнять всю область.

Джерело: брифінг в медіацентрі Україна

Джерело: УНІАН
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