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Факты / Україна

К январю Кременная, в 2023 – вся Луганская область: Гайдай дал прогноз по деоккупации

Илья Нежигай, редактор ленты
Сергій Гайдай

До окончания зимы украинские защитники смогут выйти на линию разграничения Луганской области, которая была до 24 февраля, а в течение 2023 года ВСУ смогут освободить всю область.

С таким прогнозом в эфире Радио НВ выступил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, надо учитывать то, насколько оккупанты в области подготовились и сколько стянули в область сил и средств.

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— Я бы очень хотел, чтобы мы на Новый год зашли в Кременную. Я уверен, что в конце зимы мы можем уже выйти на границы линии разграничения, где была оккупация с 2014 года, и в конце концов 2023 освободить всю Луганскую область, — сказал он.

Сергей Гайдай добавил, что украинские военные руководители “гораздо умнее и грамотнее, чем их оппоненты из России”.

Ранее глава Луганской ОГА сообщил, что украинских детей и подростков из оккупированной области вывозят под разными предлогами в Россию и, в частности, в Чечню, где им промывают мозги.

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Фото: Сергій Гайдай 

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