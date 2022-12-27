Карта боевых действий на 27.12.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской области; Дылеевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка, Победа Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 27.12.2022
Полномасштабная война в Украине длится уже 307-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.