Карта бойових дій на 27.12.2022 – ситуація на фронті

Грудень, 27 в 6:41

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка Луганської області; Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 27.12.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 307-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.