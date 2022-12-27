Карта бойових дій на 27.12.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка Луганської області; Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка, Побєда Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 27.12.2022
Повномасштабна війна в Україні триває вже 307-му добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.