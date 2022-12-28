Карта боевых действий на 28.12.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток украинские военные отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:
- Площанка, Червонопоповка Луганской области;
- Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Золотая Нива Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 28.12.2022
Полномасштабная война в Украине длится уже 308-е сутки.
Сейчас смотрят
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.