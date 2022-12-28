Декабрь, 28 в 7:24

В течение суток украинские военные отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

Площанка, Червонопоповка Луганской области ;

; Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Золотая Нива Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 28.12.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 308-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.