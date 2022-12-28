Карта бойових дій на 28.12.2022 – ситуація на фронті

Грудень, 28 в 7:24

Упродовж доби українські військові відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

Площанка, Червонопопівка Луганської області ;

; Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Золота Нива Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 28.12.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 308-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.