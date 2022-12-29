Декабрь, 28 в 22:56

В Киевской области будет установлена система акустических датчиков, которые смогут обнаруживать российские дроны и ракеты.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

— Было принято решение о возможности защиты объектов критической инфраструктуры оборудовать соответствующими датчиками, которые смогут собирать акустическую информацию и своевременно передавать для реагирования подразделениями ПВО. Это сможет защитить не только критическую инфраструктуру, не только подстанции, которые постоянно обстреливает враг, но и другие объекты, на которые будут нацелены удары, – сказал Небытов.

По его словам, впервые система акустических датчиков была использована в Чернобыльской зоне отчуждения. Она зарекомендовала себя хорошо.

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Датчики позволили военным и силам самообороны анализировать движение российской техники и выявлять диверсантов.

Небытов подчеркнул, что датчики будут собирать дополнительную информацию и передавать ее ПВО. Так они смогут получить информацию о вражеских ракетах и дронах даже из тех мест, где нет людей.

– Оснащение специальными видеокамерами и акустическими датчиками будет проводиться в рамках развития программы Безопасная Киевщина, на которую вообще выделено около 77 млн грн, включая и серверное оборудование, и видеокамеры, и соответствующие датчики, – добавил Небытов.

Источник: Моя Київщина