Грудень, 28 в 22:56

У Київській області встановлять систему акустичних датчиків, які зможуть виявляти російські дрони та ракети.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

– Було ухвалене рішення щодо можливості для захисту об’єктів критичної інфраструктури обладнати відповідними датчиками, які зможуть збирати акустичну інформацію та своєчасно передавати для реагування підрозділами ППО. Це зможе захистити не лише критичну інфраструктуру, не лише підстанції, які постійно обстрілює ворог, а й інші об’єкти, на які будуть націлені удари, – сказав Нєбитов.

За його словами, вперше систему акустичних датчиків використали в Чорнобильській зоні відчуження. Вона зарекомендувала себе добре.

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Датчики дозволили військовим і силам самооборони аналізувати рух російської техніки та виявляти диверсантів.

Нєбитов наголосив, що датчики збиратимуть додаткову інформацію та передаватимуть її ППО. Так вони зможуть отримати інформацію про ворожі ракети й дрони навіть із тих місць, де немає людей.

– Оснащення спеціальними відеокамерами та акустичними датчиками проводитиметься в рамках розвитку програми Безпечна Київщина, на яку взагалі виділено близько 77 млн грн, включаючи і серверне обладнання, і відеокамери, і відповідні датчики, – додав Нєбитов.

Джерело: Моя Київщина