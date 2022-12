Как оккупанты готовятся оборонять Крым — вид со спутника

Швейцарский OSINT-аналитик Бенджамин Питте продемонстрировал, как российские военные окапываются на юге захваченного Крыма.

На своей странице в Twitter он обнародовал спутниковый снимок, на котором, скорее всего, зафиксированы траншеи вокруг радиолокационной станции в районе Лазурного в южной части полуострова.

Russian forces dug trenches around a radar station near Lazurne in southern Crimea.

The trenches were drawn using recent high-resolution satellite imagery. The trench system may have been expanded since the image was taken.

44.640452, 34.382704@GeoConfirmed pic.twitter.com/SXRaCNcDTI

— Benjamin Pittet (@COUPSURE) December 27, 2022