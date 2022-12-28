Як окупанти готуються обороняти Крим – вигляд зі спутника

Грудень, 28 в 14:39

Швейцарський OSINT-аналітик Бенджамін Пітте продемонстрував, як російські військові окопуються на півдні захопленого Криму.

На своїй сторінці у Twitter він оприлюднив супутниковий знімок, на якому, скоріш за все, зафіксовані траншеї навколо станції радіолокації в районі Лазурного у південній частині півострова.

Russian forces dug trenches around a radar station near Lazurne in southern Crimea. The trenches were drawn using recent high-resolution satellite imagery. The trench system may have been expanded since the image was taken. 44.640452, 34.382704@GeoConfirmed pic.twitter.com/SXRaCNcDTI — Benjamin Pittet (@COUPSURE) December 27, 2022

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– Траншеї було зафіксовано за допомогою останніх супутникових знімків високої роздільної здатності. Можливо, систему траншей було розширено з моменту зйомки, — пише Пітте.

Нагадаємо, що 23 грудня в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що російські війська здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій на території Криму. Нині ворожі підрозділи зводять оборону вздовж автошляху Красноперекопськ – Джанкой.

Фото: Бенджамін Пітте