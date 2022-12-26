Декабрь, 26 в 11:08

Украина вернет оккупированный Крым комбинированным путем – оружием и дипломатией.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью LIGA.net.

– Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках, – сказал он.

Буданов также отметил, что он не обращает внимания на мнения некоторых западных аналитиков, утверждающих, что Крым является “красной линией” и его нужно возвращать исключительно дипломатией.

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— Мне не интересно слушать мнения людей, которые не отражают позицию украинского народа. У меня противоположное мнение. Украина – страна, признанная в границах 1991 года. Кто с этим не согласен – не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми принципами ООН, — подчеркнул он.

Руководитель ГУР добавил, что Украина вернет назад все утраченные территории.

Ранее Кирилл Буданов сообщал, что Украина уже победила в войне, хотя некоторое время еще будет тяжело. Однако проигрыш России – это уже решенный вопрос.

Фото: ГУР