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Факти / Україна

130-метрова черга за “гуманітаркою”: у мережі показали Маріуполь на початку літа з космосу

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
130-метрова черга за “гуманітаркою”: у мережі показали Маріуполь на початку літа з космосу

Радник міського голови Петро Андрющенко опублікував фото окупованого Маріуполя Донецької області з космосу наприкінці весни-початку літа 2022 року.

– Крок назад. З’явились знімки Маріуполя наприкінці весни – початку літа 2022. Черги в Метро за гуманітаркою.
Ми бачили це на фото та відео з землі. Подивиться, як це виглядало з космосу. Немає слів, – написав він у Telegram.

Радник зазначив, що довжина такої черги становить 130 метрів.

– “Ніякої гуманітарної катастрофи. Просто трохи погіршилось життя” (С). Для розуміння масштабу. Довжина стіни Метро приблизно 130 метрів, – повідомив Андрющенко.

Зараз дивляться

До речі, раніше він повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України смертність від природних причин у Маріуполі збільшилася у вісім разів.

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