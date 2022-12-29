130-метрова черга за “гуманітаркою”: у мережі показали Маріуполь на початку літа з космосу

Грудень, 29 в 17:50

Радник міського голови Петро Андрющенко опублікував фото окупованого Маріуполя Донецької області з космосу наприкінці весни-початку літа 2022 року.

– Крок назад. З’явились знімки Маріуполя наприкінці весни – початку літа 2022. Черги в Метро за гуманітаркою.

Ми бачили це на фото та відео з землі. Подивиться, як це виглядало з космосу. Немає слів, – написав він у Telegram.

Радник зазначив, що довжина такої черги становить 130 метрів.

– “Ніякої гуманітарної катастрофи. Просто трохи погіршилось життя” (С). Для розуміння масштабу. Довжина стіни Метро приблизно 130 метрів, – повідомив Андрющенко.

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До речі, раніше він повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України смертність від природних причин у Маріуполі збільшилася у вісім разів.