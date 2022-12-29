Буданов: Не бачу жодних ознак підготовки нового вторгнення РФ з Білорусі

Грудень, 29 в 15:30

Загроза нового великого наступу РФ, зокрема й з території Білорусі, існуватиме ще досить довго, проте точно не зараз, заявив в інтерв’ю ВВС керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

– Можу сказати, що загалом як варіант-задум, такий варіант існує. Він існував завжди й існує зараз, і на жаль, буде існувати ще досить великий проміжок часу, навіть після завершення війни. Станом на зараз, жодних реальних ознак підготовки нового вторгнення в Київ, я маю на увазі столицю або взагалі Північний напрямок, немає, – запевнив він.

За його словами, гіпотетично Росія виношує такі задуми, проте ні періодів, ні можливостей, як це взагалі зробити, у них немає.

– Я вам можу абсолютно прямо сказати: те угруповання, яке вони там створили, жодним чином не відповідає наступальному угрупованню або угрупованню, яке могло б нести хоч якусь реальну загрозу, – підсумував глава розвідки.