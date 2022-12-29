Карта боевых действий на 29.12.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:
- Стельмаховка, Андреевка, Площанка, Червонопоповка Луганской области;
- Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Победа Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 29.12.2022
Полномасштабная война в Украине длится уже 309-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.