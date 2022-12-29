Декабрь, 29 в 8:00

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

Стельмаховка, Андреевка, Площанка, Червонопоповка Луганской области ;

; Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Победа Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 29.12.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 309-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.