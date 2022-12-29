Карта бойових дій на 29.12.2022 – ситуація на фронті

Грудень, 29 в 8:00

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

Стельмахівка, Андріївка, Площанка, Червонопопівка Луганської області ;

; Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 29.12.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 309-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.