Карта бойових дій на 29.12.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:
- Стельмахівка, Андріївка, Площанка, Червонопопівка Луганської області;
- Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 29.12.2022
Повномасштабна війна в Україні триває вже 309-ту добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.