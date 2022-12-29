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Факты / Україна

Распространял данные о ВСУ: Мэр Полтавы Мамай получил подозрение от СБУ

Евгения Грейс, редактор ленты
Мер Полтави Олександр Мамай підозра від СБУ
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины 29 декабря объявили подозрение городскому голове Полтавы за распространение данных об украинских военных. 

Меру Полтавы вручили подозрение по статье о несанкционированном распространении информации о перемещении, вооружении и боеприпасах в Украину или о размещении Вооруженных сил в условиях военного положения.

По данным следствия, Мамай распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.

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Мер Полтави Олександр Мамай підозра від СБУ
Мер Полтави Олександр Мамай підозра від СБУ
Мер Полтави Олександр Мамай підозра від СБУ
Мер Полтави Олександр Мамай підозра від СБУ
Мер Полтави Олександр Мамай підозра від СБУ
Распространял данные о ВСУ: Мэр Полтавы Мамай получил подозрение от СБУ / 4 фотографии

Следствие проводит полтавское управление СБУ. Городскому главе грозит до 12 лет заключения.

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Источник: СБУ
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