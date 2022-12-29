Мер Полтави Олександр Мамай підозра від СБУ

Декабрь, 29 в 13:28

Сотрудники Службы безопасности Украины 29 декабря объявили подозрение городскому голове Полтавы за распространение данных об украинских военных.

Меру Полтавы вручили подозрение по статье о несанкционированном распространении информации о перемещении, вооружении и боеприпасах в Украину или о размещении Вооруженных сил в условиях военного положения.

По данным следствия, Мамай распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.

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Следствие проводит полтавское управление СБУ. Городскому главе грозит до 12 лет заключения.