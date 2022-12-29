Мер Полтави Олександр Мамай підозра від СБУ

Грудень, 29 в 13:28

Працівники Служби безпеки України 29 грудня оголосили підозру міському голові Полтави за поширення даних про українських військових.

Меру Полтави вручили підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації щодо переміщення, озброєння та боєприпасів до України або про розміщення Збройних сил в умовах воєнного стану.

За даними слідства, Мамай поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

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Слідство проводить полтавське управління СБУ. Міському голові загрожує до 12 років ув’язнення.