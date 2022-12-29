Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Поширював дані про ЗСУ: Мер Полтави Мамай отримав підозру від СБУ

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Мер Полтави Олександр Мамай підозра від СБУ
Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України 29 грудня оголосили підозру міському голові Полтави за поширення даних про українських військових.

Меру Полтави вручили підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації щодо переміщення, озброєння та боєприпасів до України або про розміщення Збройних сил в умовах воєнного стану.

За даними слідства, Мамай поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

Зараз дивляться
Мер Полтави Олександр Мамай підозра від СБУ
Мер Полтави Олександр Мамай підозра від СБУ
Мер Полтави Олександр Мамай підозра від СБУ
Мер Полтави Олександр Мамай підозра від СБУ
Мер Полтави Олександр Мамай підозра від СБУ
Мер Полтави Олександр Мамай підозра від СБУ
Поширював дані про ЗСУ: Мер Полтави Мамай отримав підозру від СБУ / 4 фотографии

Слідство проводить полтавське управління СБУ. Міському голові загрожує до 12 років ув’язнення.

Читайте
СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП

Джерело: СБУ
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка