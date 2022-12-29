Путин не рискнет выступить против НАТО, какое бы оружие альянс не передал Украине – ISW
Требует проверки
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Российский диктатор Владимир Путин не рискнет провоцировать НАТО на прямую конфронтацию независимо от того, какое оружие страны альянса решат передать Украине. Соответствующий прогноз публикует Институт войны (ISW).
Отмечается, что Россия едва сдерживает украинских военных – страшной для себя ценой, – и ее войска не переживут серьезный конфликт с силовыми структурами НАТО.
– Таким образом, риски преднамеренной эскалации России к большому конфликту с НАТО в обозримом будущем чрезвычайно низки, – говорится в сообщении.
В то же время, демонстративно Кремль продолжает представлять передачу США систем противовоздушной обороны Patriot и проведение сопутствующих учений Украине как “эскалацию американо-российских отношений”.
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