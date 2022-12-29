Путін не ризикне виступити проти НАТО, яку б зброю альянс не передав Україні – ISW

Грудень, 29 в 19:51

Російський диктатор Володимир Путін не ризикне провокувати НАТО на пряму конфронтацію, незалежно від того, яку зброю країни альянсу вирішать передати Україні. Відповідний прогноз публікує Інститут війни (ISW).

Зазначається, що Росія ледве стримує українських військових – страшною для себе ціною, тож її війська не переживуть серйозний конфлікт з силовими структурами НАТО.

– Таким чином, ризики навмисної ескалації Росії до великого конфлікту з НАТО в доступному для огляду майбутньому надзвичайно низькі, – йдеться у повідомленні.

У той же час демонстративно Кремль продовжує представляти передачу США систем протиповітряної оборони Patriot і супутніх навчань Україні як “ескалацію американсько-російських відносин”.