Тела 31 ребенка среди 1116 гражданских нашли в четырех деоккупированных областях — Нацполиция
На деоккупированных территориях Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областей правоохранители обнаружили 1 116 тел гражданских, в том числе 31 ребенка.
Об этом на брифинге сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции, генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев.
— С начала деоккупационных мероприятий в Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях обнаружены тела 1 116 гражданских лиц, из них 31 тело ребенка. За вчерашний день в Херсонской области обнаружены тела трех человек, – сказал он.
По его словам, в деоккупированных районах следователи задокументировали 5 398 военных преступлений. Всего с начала полномасштабной войны полиция открыла более 53,7 тыс. уголовных производств по фактам совершения военнослужащими России и их пособниками уголовных правонарушений.
Больше всего дел — 42 тыс. — начато по статье 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). По статье 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) возбуждено более 9 тыс. дел.
— По статье УКУ по коллаборационной деятельности открыто более 2 200 дел. По фактам сотрудничества со страной-агрессором 452 коллаборантам уже сообщено о подозрении, а 243 уголовных производства этой категории направлены в суд, — заявил представитель Нацполиции.