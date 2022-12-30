Тела 31 ребенка среди 1116 гражданских нашли в четырех деоккупированных областях — Нацполиция

Декабрь, 29 в 23:14

На деоккупированных территориях Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областей правоохранители обнаружили 1 116 тел гражданских, в том числе 31 ребенка.

Об этом на брифинге сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции, генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев.

— С начала деоккупационных мероприятий в Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях обнаружены тела 1 116 гражданских лиц, из них 31 тело ребенка. За вчерашний день в Херсонской области обнаружены тела трех человек, – сказал он.

По его словам, в деоккупированных районах следователи задокументировали 5 398 военных преступлений. Всего с начала полномасштабной войны полиция открыла более 53,7 тыс. уголовных производств по фактам совершения военнослужащими России и их пособниками уголовных правонарушений.

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