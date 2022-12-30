Тіла 31 дитини серед 1116 цивільних знайшли у чотирьох деокупованих областях – Нацполіція

Грудень, 29 в 23:14

На деокупованих територіях Донецької, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей правоохоронці виявили 1116 цивільних тіл, у тому числі 31 дитину.

Про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв.

– З початку деокупаційних заходів у Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях виявлено тіла 1116 цивільних осіб, з них 31 тіло дитини. За вчорашній день у Херсонській області виявлено тіла трьох осіб, – сказав він.

За його словами, у деокупованих районах слідчі задокументували 5398 воєнних злочинів. Загалом від початку повномасштабної війни поліція відкрила понад 53,7 тисячі кримінальних проваджень за фактами скоєння військовослужбовцями Росії та їхніми пособниками кримінальних правопорушень.

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Найбільше проваджень – 42 тисячі – розпочато за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). За статтею 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) відкрито понад 9 тисяч справ.