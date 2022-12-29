Декабрь, 29 в 10:10

Во время массированной атаки 29 декабря обломки ракет упали на рельсы на правом берегу Киева. Поэтому электропоезда в направлении из Дарницы до станции Киев-Пассажирский будут временно следовать в объезд и прибывать на 21-й путь.

Также возможны задержки прибытия на несколько минут.

Пассажирам, ожидающим на станции Протасов Яр в направлении Святошина, сейчас нужно перейти на третью островную платформу.

Сейчас смотрят

А тем, кто ожидает на Северной платформе Центрального вокзала в направлении Святошина, необходимо перейти на 21 путь пригородного вокзала.

В ходе ракетной атаки РФ 29 декабря в Киеве прозвучала серия взрывов. В столице работает ПВО, однако, к сожалению, есть прилеты.

В частности, в Дарницком районе обломки сбитой ракеты повредили частный дом, а на одной из центральных улиц – автомобиль.

По состоянию на эту минуту в Киеве уже трое пострадавших, в том числе 14-летняя девочка. Все госпитализированы.