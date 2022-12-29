Уламки ракет впали на колії у Києві: електрички до Центрального вокзалу пустили в об’їзд
Під час масованої атаки 29 грудня уламки ракет упали на колії на правому березі Києва. Через це електропоїзди в напрямку з Дарниці до станції Київ-Пасажирський тимчасово прямуватимуть в об’їзд і прибуватимуть до 21-ї колії.
Також можливі затримки прибуття на декілька хвилин.
Пасажирам, які очікують на станції Протасів Яр у напрямку Святошина, наразі треба перейти на третю острівну платформу.
А тим, хто очікує на Північній платформі Центрального вокзалу в напрямку Святошина, необхідно перейти на 21-шу колію приміського вокзалу.
Під час ракетної атаки РФ 29 грудня в Києві пролунала серія вибухів. У столиці працює ППО, проте, на жаль, є прильоти.
Зокрема, у Дарницькому районі уламки збитої ракети пошкодили приватний будинок, а на одній із центральних вулиць – автомобіль.
Станом на цю хвилину в Києві вже троє постраждалих, зокрема 14-річна дівчинка. Усіх госпіталізовано.