Грудень, 29 в 10:10

Під час масованої атаки 29 грудня уламки ракет упали на колії на правому березі Києва. Через це електропоїзди в напрямку з Дарниці до станції Київ-Пасажирський тимчасово прямуватимуть в об’їзд і прибуватимуть до 21-ї колії.

Також можливі затримки прибуття на декілька хвилин.

Пасажирам, які очікують на станції Протасів Яр у напрямку Святошина, наразі треба перейти на третю острівну платформу.

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А тим, хто очікує на Північній платформі Центрального вокзалу в напрямку Святошина, необхідно перейти на 21-шу колію приміського вокзалу.

Під час ракетної атаки РФ 29 грудня в Києві пролунала серія вибухів. У столиці працює ППО, проте, на жаль, є прильоти.

Зокрема, у Дарницькому районі уламки збитої ракети пошкодили приватний будинок, а на одній із центральних вулиць – автомобіль.

Станом на цю хвилину в Києві вже троє постраждалих, зокрема 14-річна дівчинка. Усіх госпіталізовано.