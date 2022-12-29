В Киеве обломки сбитой ракеты упали на дом и автомобиль
Утром 29 декабря в Киеве слышны звуки взрывов.
Как сообщили в КМВА, в столице работает ПВО.
Обновлено в 09:29. После серии взрывов городской глава столицы Виталий Кличко предупредил о возможных перебоях со светом.
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– Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды, – призвал мэр Киева.
Обновлено в 09:09. Обломки сбитой ракеты повредили частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль.
Информация о жертвах уточняется.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 309-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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