Декабрь, 29 в 9:29

Утром 29 декабря в Киеве слышны звуки взрывов.

Как сообщили в КМВА, в столице работает ПВО.

Обновлено в 09:29. После серии взрывов городской глава столицы Виталий Кличко предупредил о возможных перебоях со светом.

Сейчас смотрят

– Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды, – призвал мэр Киева.

Обновлено в 09:09. Обломки сбитой ракеты повредили частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль.

Информация о жертвах уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 309-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ