Декабрь, 29 в 9:52

Утром 29 декабря российские оккупанты выпустили для обстрела Украины более 120 ракет.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, цель ракетной атаки “злобного русского мира” – разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских.

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– Ждем очередных предложений от “миротворцев” о “мирном урегулировании”, “гарантиях безопасности для России” и о нежелательности провокаций… – упрекнул Михаил Подоляк.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 309-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Михаил Подоляк

Фото: Воздушное командование Восток