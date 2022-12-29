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Факты / Україна

Важно давать надежду: Ермак объяснил смысл загадочных ребусов в своих соцсетях

Юлия Соколова, редактор ленты
Андрій Єрмак
Фото: Офис президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, почему периодически публикует в своих соцсетях загадочные ребусы. По его словам, эти зашифрованные сообщения должны давать украинцам позитив и надежду.

Об этом он рассказал в интервью одному из украинских телеканалов.

– Почему я стал это делать?.. Я думаю, что, во-первых, важно людям давать надежду. Очень важно даже к очень серьезным вещам относиться с позитивом. Плюс все мы когда-то были фанатами кроссвордов, ребусов и так далее, – заявил Ермак.

Он признался, что не всегда сам пишет на страницах в соцсетях, ему помогают создавать зашифрованные сообщения. Однако руководитель ОПУ также участвует в этом.

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Ермак уточнил, что обычно за его ребусами скрыты какие-то положительные новости.

– Мне кажется, что это дает такой положительный толчок. Тем более что всегда, когда я это делаю, это связано с какими-то приятными новостями, событиями, о которых можно сказать или можно анонсировать. И которые действительно вызовут у людей только позитив, — подчеркнул он.

Ермак добавил, что после таких сообщений получает много звонков с вопросами об их смысле, однако никому секрет не раскрывает.

Как известно, в последнее время на страницах Андрея Ермака в соцсетях часто появляются зашифрованные сообщения из эмодзи, которые украинцы пытаются разгадать.

25 декабря Ермак написал пост без эмодзи, в ответ на который его потролил аккаунт пса Патрона словами: Вам таки передали клавиатуру.

Андрей Ермак, в частности, публиковал ребусы по результатам переговоров президентов Украины и США, а также намекая на освобождение некоторых населенных пунктов.

Источник: YouTube-канал Натальи Мосейчук

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