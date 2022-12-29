Грудень, 29 в 17:58

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив, чому періодично публікує в своїх соцмережах загадкові ребуси. За його словами, ці зашифровані повідомлення повинні давати українцям позитив і надію.

Про це він розповів в інтерв’ю одному з українських телеканалів.

– Чому я став це робити?.. Я думаю, що, по-перше, важливо людям давати надію. Дуже важливо навіть до дуже серйозних речей ставитися з позитивом. Плюс всі ми колись були фанатами кросвордів, ребусів і так далі, – заявив Єрмак.

Він зізнався, що не завжди сам пише на сторінках у соцмережах, йому допомагають створювати зашифровані повідомленні. Проте керівник ОПУ також бере в цьому участь.

Зараз дивляться

???????????????????????????? — Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 29, 2022

Єрмак уточнив, що зазвичай за його ребусами приховані якісь позитивні новини.

– Мені здається, що це дає такий позитивний поштовх. Тим паче, що завжди, коли я це роблю, це пов’язано з якимись приємними новинами, подіями, про які можна сказати або які можна анонсувати. І які дійсно викличуть у людей лише позитив, – наголосив він.

Єрмак додав, що після таких повідомлень отримує багато дзвінків із запитаннями щодо їх сенсу, проте нікому секрет не розкриває.

Як відомо, останнім часом на сторінках Андрія Єрмака в соцмережах часто з’являються зашифровані повідомлення з емодзі, які українці намагаються розгадати.

25 грудня Єрмак написав пост без емодзі, у відповідь на який його потролив акаунт пса Патрона словами: Вам таки передали клавіатуру.

Вам таки передали клавіатуру ???? — Patron (@PatronDsns) December 25, 2022

Андрій Єрмак, зокрема, публікував ребуси за результатами переговорів президентів України та США, а також натякаючи на звільнення певних населених пунктів.

Джерело: YouTube-канал Наталії Мосейчук