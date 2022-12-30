Британия передала Украине металлоискатели и оборудование для разминирования

Декабрь, 30 в 8:53

Великобритания передала Украине более 1000 металлодетекторов VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб, чтобы помочь обезвредить минные поля и обезопасить рекультивированные территории, дома гражданских лиц и инфраструктуру.

— Использование Россией наземных мин и нацеленность на гражданскую инфраструктуру подчеркивают шокирующую жестокость путинского вторжения. Этот пакет поддержки Великобритании поможет Украине безопасно разминировать землю и здания, возвращая свою законную территорию, — заявил министр обороны Британии Бен Воллес.

Источник: gov.uk