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Факты / Україна

Британия передала Украине металлоискатели и оборудование для разминирования

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Британия передала Украине металлоискатели и оборудование для разминирования
Фото: Depositphotos

Великобритания передала Украине более 1000 металлодетекторов VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб, чтобы помочь обезвредить минные поля и обезопасить рекультивированные территории, дома гражданских лиц и инфраструктуру.

— Использование Россией наземных мин и нацеленность на гражданскую инфраструктуру подчеркивают шокирующую жестокость путинского вторжения. Этот пакет поддержки Великобритании поможет Украине безопасно разминировать землю и здания, возвращая свою законную территорию, — заявил министр обороны Британии Бен Воллес.

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Источник: gov.uk

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