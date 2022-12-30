Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Британія передала Україні металошукачі та обладнання для розмінування

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Британія передала Україні металошукачі та обладнання для розмінування
Фото: Depositphotos

Великобританія передала Україні понад 1000 металодетекторів VALLON та 100 комплектів для знешкодження бомб, щоб допомогти знешкодити мінні поля та убезпечити рекультивовані території, будинки цивільних осіб та інфраструктуру.

– Використання Росією наземних мін і націленість на громадянську інфраструктуру наголошують на жорстокості путінського вторгнення, що шокує. Цей пакет підтримки Великобританії допоможе Україні безпечно розмінувати землю та будинки, повертаючи свою законну територію, – заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Читайте
Байден підписав бюджет США на 2023 рік: допомога Україні становитиме $45 мільярдів

Джерело: gov.uk

Зараз дивляться

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка