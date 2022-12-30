Британія передала Україні металошукачі та обладнання для розмінування
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Великобританія передала Україні понад 1000 металодетекторів VALLON та 100 комплектів для знешкодження бомб, щоб допомогти знешкодити мінні поля та убезпечити рекультивовані території, будинки цивільних осіб та інфраструктуру.
– Використання Росією наземних мін і націленість на громадянську інфраструктуру наголошують на жорстокості путінського вторгнення, що шокує. Цей пакет підтримки Великобританії допоможе Україні безпечно розмінувати землю та будинки, повертаючи свою законну територію, – заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.
Джерело: gov.uk
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