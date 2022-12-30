ВСУ попали в пять пунктов управления и склад оккупантов – Генштаб
Фото: Минобороны
В течение 29 декабря авиация Сил обороны, подразделения ракетных войск и артиллерии атаковали позиции российских оккупантов.
Информацию о вчерашней работе украинских военных сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 30 декабря.
Так, известно, что пилоты накануне нанесли:
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- 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники,
- один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- пять пунктов управления,
- пять районов сосредоточения живой силы,
- склад боеприпасов оккупантов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 310-е сутки.
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