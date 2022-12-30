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Факты / Україна

ВСУ попали в пять пунктов управления и склад оккупантов – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
втрати РФ
Фото: Минобороны

В течение 29 декабря авиация Сил обороны, подразделения ракетных войск и артиллерии атаковали позиции российских оккупантов.

Информацию о вчерашней работе украинских военных сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 30 декабря.

Так, известно, что пилоты накануне нанесли:

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  • 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники,
  • один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • пять пунктов управления,
  • пять районов сосредоточения живой силы,
  • склад боеприпасов оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 310-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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