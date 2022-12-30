Декабрь, 30 в 7:13

В течение 29 декабря авиация Сил обороны, подразделения ракетных войск и артиллерии атаковали позиции российских оккупантов.

Информацию о вчерашней работе украинских военных сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 30 декабря.

Так, известно, что пилоты накануне нанесли:

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12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники,

один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

пять пунктов управления,

пять районов сосредоточения живой силы,

склад боеприпасов оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 310-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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