ЗСУ поцілили в п’ять пунктів управління та склад окупантів – Генштаб

Грудень, 30 в 7:13

Упродовж 29 грудня авіація Сил оборони, підрозділи ракетних військ та артилерії атакували позиції російських окупантів.

Інформацію про вчорашню роботу українських військових повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України 30 грудня.

Так, відомо, що пілоти протягом попередньої доби завдали:

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12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки,

один удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:

п’ять пунктів управління,

п’ять районів зосередження живої сили,

склад боєприпасів окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 310-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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