ЗСУ поцілили в п’ять пунктів управління та склад окупантів – Генштаб
Фото: Міноборони
Упродовж 29 грудня авіація Сил оборони, підрозділи ракетних військ та артилерії атакували позиції російських окупантів.
Інформацію про вчорашню роботу українських військових повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України 30 грудня.
Так, відомо, що пілоти протягом попередньої доби завдали:
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- 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки,
- один удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога.
Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:
- п’ять пунктів управління,
- п’ять районів зосередження живої сили,
- склад боєприпасів окупантів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 310-ту добу.
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