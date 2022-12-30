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Факти / Україна

ЗСУ поцілили в п’ять пунктів управління та склад окупантів – Генштаб

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
втрати РФ
Фото: Міноборони

Упродовж 29 грудня авіація Сил оборони, підрозділи ракетних військ та артилерії атакували позиції російських окупантів.

Інформацію про вчорашню роботу українських військових повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України 30 грудня.

Так, відомо, що пілоти протягом попередньої доби завдали:

Зараз дивляться
  • 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки,
  • один удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:

  • п’ять пунктів управління,
  • п’ять районів зосередження живої сили,
  • склад боєприпасів окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 310-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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