Декабрь, 30 в 22:18

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов поселок Новоселовское (Сватовский район Луганской области). Выбить врага удалось во время удачного штурма украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной военной администрации (ОВА).

В операции принимали участие спецподразделение KRAKEN и 92 отдельная механизированная бригада ВСУ.

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– Силами штурмовых групп, при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92-й ОМБр, совершен огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское Луганской области, — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что во время штурма враг был выбит из этого населенного пункта.

Российские подразделения понесли потери в технике и личном составе. А часть оккупантов попали в плен.

Поселок Новоселовское сейчас контролируется украинской армией.

Согласно последней переписи, население поселка составляло 736 человек. Он входит в Коломыйчихскую объединенную территориальную общину Сватовского района Луганской области.

Операция ВСУ по освобождению Луганской области продолжается. По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, есть признаки, что россияне покидают город Кременная.

Гайдай также объяснял, что после освобождения Старобельска Украина сможет оружием доставать до любой дороги, которая имеет логистическое значение для РФ.

Источник: Луганская ОВА

Фото: Скриншот с YouTube-канала Спецподразделение ГУР МОУ Kraken