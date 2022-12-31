Грудень, 30 в 22:18

Збройні сили України звільнили від російських окупантів селище Новоселівське (Сватівський район Луганської області). Вибити ворога вдалося під час вдалого штурму українських військових.

Про це повідомили в пресслужбі Луганської обласної військової адміністрації (ОВА).

В операції, зокрема, брали участь спецпідрозділ KRAKEN та 92 окрема механізована бригада ЗСУ.

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– Силами штурмових груп, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92-ї ОМБр, здійснено вогневий наліт на окуповане на той час селище Новоселівське Луганської області, – наголошується в повідомленні.

Зазначається, що під час штурму ворога було вибито з цього населеного пункту.

Російські підрозділи зазнали втрат у техніці та особовому складі. А частина окупантів потрапили в полон.

Наразі селище Новоселівське контролюється українською армією.

Згідно з останнім переписом, населення селища становило 736 осіб. Воно входить до Коломийчиської об’єднаної територіальної громади Сватівського району Луганської області.

Операція ЗСУ зі звільнення Луганської області триває. За даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, є ознаки, що росіяни залишають місто Кремінна.

Гайдай також пояснював, що після звільнення Старобільська Україна зможе зброєю діставати до будь-якої дороги, яка має логістичне значення для РФ.

Джерело: Луганська ОВА

Фото: Скриншот з YouTube-каналу Спецпідрозділ ГУР МОУ Kraken