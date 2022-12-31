Декабрь, 31 в 8:11

На протяжении суток украинские военные отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Белогоровка Луганской области ;

; Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 31.12.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 311-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.