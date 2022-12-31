Карта бойових дій на 31.12.2022 – ситуація на фронті

Грудень, 31 в 8:11

Упродовж доби українські військові відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області ;

; Соледар, Білогорівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Мар’їнка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 31.12.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.