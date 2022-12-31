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Факти / Україна

Місто легше робити з “нуля”, ніж відбудовувати: Буданов про ситуацію у Бахмуті

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Бахмут
Фото: Getty Images

Росія майже повністю зруйнувала Бахмут у Донецькій області та зробила його не придатним до життя.

Про це в інтерв’ю заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, що транслювалося в ефірі Єдиних новин.

За його словами, військова ситуація у Бахмуті не катастрофічна.

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– Там катастрофа саме місто. Але на моє розуміння, це місто в принципі більше як місто не існує. Певні райони відбудові точно не підлягають. Я не будівельник, проте це місто легше вже робити з “нуля”, ніж відбудовувати, – сказав він.

Керівник ГУР зазначив, що росіяни зруйнували Бахмут та зробили абсолютно не придатним до життя чергове місто.

Нагадаємо, що навколо Бахмута українські захисники кожного дня стримують до 20 атак російських військ.

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