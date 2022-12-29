Декабрь, 29 в 14:33

Ситуация на бахмутском направлении остается очень сложной. Украинские защитники сдерживают каждый день до 20 атак российских войск.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге.

– Самая сложная ситуация остается на востоке нашей страны, где противник пытается выйти на админграницу Донецкой области. С 23 декабря произошло 259 боевых столкновений с противником. Агрессор совершил более 4 тыс. обстрелов наших войск, — сказал он.

По его словам, армия РФ сосредотачивает главные усилия на Бахмутском направлении.

Сейчас смотрят

– Вокруг Бахмута защитники Украины ежедневно сдерживают до 20 атак противника, который под прикрытием огня артиллерии упорно наступает на позиции наших войск, – отметил Громов.

По данным Генштаба, для сосредоточения артиллерийского огня на Бахмутском направлении враг сознательно снизил количество обстрелов позиций ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях. При этом боеприпасы были доставлены на Бахмутское и Лиманское направления.

– Более 40% артиллерийских обстрелов противника по линии столкновения от Купянска до Марьинки приходится именно на Бахмутское направление, – добавил генерал.

Ранее представитель Восточной группировки Сергей Череватый заявил, что, несмотря на сообщения некоторых западных аналитиков, оккупанты на бахмутском направлении еще не выдохлись и пытаются подтягивать силы и атаковать. В то же время он отметил, что Украина не будет отдавать свои земли и ВСУ будут биться за Бахмут до конца.

Источник: брифинг