Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Нехай закінчиться ця жахлива війна: королева Данії звернулась до українців

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Королева Данії Маргрете
Фото: Getty Images

Королева Данії Магрете II у новорічному зверненні привітала український народ, побажавши завершення війни та розквіту державі.

– Мої перші новорічні вітання сьогодні присвячені українцям у Данії та всьому українському народу. Нехай закінчиться ця жахлива війна, а ваша горда й прекрасна країна знову розквітне, – наголосила Маргрете ІІ, нагадавши, що 24 лютого 2022 року держава зазнала нападу.

Магрете II заявила, що її засмучують страждання українського народу, який “героїчно бореться за свою свободу” і “це справляє велике враження на всіх нас”.

Вона нагадала, що з початку повномасштабного вторгнення багато громадян України приїхали в Данію, де їз зустріли з теплом.

Зараз дивляться

– Багато людей відкрили (для українців -Ред.) свої домівки, робочі місця, футбольні клуби – і серця. Коли ми допомагаємо одне одному, ми приносимо світло в темряву. Це найменше, що ми можемо зробити, – сказала Її Величність.

Читайте
Новорічне звернення Путіна зосереджено на виправданні війни проти України – ISW

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка