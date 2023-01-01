Січень, 01 в 21:47

Королева Данії Магрете II у новорічному зверненні привітала український народ, побажавши завершення війни та розквіту державі.

– Мої перші новорічні вітання сьогодні присвячені українцям у Данії та всьому українському народу. Нехай закінчиться ця жахлива війна, а ваша горда й прекрасна країна знову розквітне, – наголосила Маргрете ІІ, нагадавши, що 24 лютого 2022 року держава зазнала нападу.

Магрете II заявила, що її засмучують страждання українського народу, який “героїчно бореться за свою свободу” і “це справляє велике враження на всіх нас”.

Вона нагадала, що з початку повномасштабного вторгнення багато громадян України приїхали в Данію, де їз зустріли з теплом.

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