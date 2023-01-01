Нехай закінчиться ця жахлива війна: королева Данії звернулась до українців
Королева Данії Магрете II у новорічному зверненні привітала український народ, побажавши завершення війни та розквіту державі.
– Мої перші новорічні вітання сьогодні присвячені українцям у Данії та всьому українському народу. Нехай закінчиться ця жахлива війна, а ваша горда й прекрасна країна знову розквітне, – наголосила Маргрете ІІ, нагадавши, що 24 лютого 2022 року держава зазнала нападу.
Магрете II заявила, що її засмучують страждання українського народу, який “героїчно бореться за свою свободу” і “це справляє велике враження на всіх нас”.
Вона нагадала, що з початку повномасштабного вторгнення багато громадян України приїхали в Данію, де їз зустріли з теплом.
– Багато людей відкрили (для українців -Ред.) свої домівки, робочі місця, футбольні клуби – і серця. Коли ми допомагаємо одне одному, ми приносимо світло в темряву. Це найменше, що ми можемо зробити, – сказала Її Величність.