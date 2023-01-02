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Факты / Україна

Как в середине апреля: в Киеве зафиксирован температурный рекорд

Евгения Грейс, редактор ленты
погода тепло
Фото: Pixabay

1 января 2023 года в столице зафиксирован температурный рекорд. 

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха в Киеве составила +10,3°С, что на 4,4°С выше, чем в прошлом году.

Исследователи отметили, что такие показатели соответствуют середине апреля. Климатическая норма была превышена на 13,8°С.

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Максимальная температура на этот Новый год в столице составляла +13,2°С.

— Предыдущий абсолютный максимум температуры января был зафиксирован 11 числа 1991 года.

Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 5,5°С. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2021 году и равнялось 4,4°С, — говорится в сообщении.

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Источник: Центральная геофизическая обсерватория

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