Як у середині квітня: у Києві зафіксований температурний рекорд
Фото: Pixabay
1 січня 2023 у столиці зафіксований температурний рекорд.
За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря у Києві становить +10,3°С, що на 4,4°С вище, ніж торік.
Дослідники зазначили, що такі показники відповідають середині квітня. Кліматична норма була перевищена на 13,8°С.
Зараз дивляться
Максимальна температура на цей Новий рік у столиці становила +13,2°С.
– Попередній абсолютний максимум температури січня був зафіксований 11 числа 1991 року.
Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 5,5°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2021 році й дорівнювало 4,4°С, – йдеться у повідомленні.
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія