Січень, 02 в 15:37

1 січня 2023 у столиці зафіксований температурний рекорд.

За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря у Києві становить +10,3°С, що на 4,4°С вище, ніж торік.

Дослідники зазначили, що такі показники відповідають середині квітня. Кліматична норма була перевищена на 13,8°С.

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Максимальна температура на цей Новий рік у столиці становила +13,2°С.

– Попередній абсолютний максимум температури січня був зафіксований 11 числа 1991 року. Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 5,5°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2021 році й дорівнювало 4,4°С, – йдеться у повідомленні.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія