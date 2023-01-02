Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Як у середині квітня: у Києві зафіксований температурний рекорд

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
погода тепло
Фото: Pixabay

1 січня 2023 у столиці зафіксований температурний рекорд.

За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря у Києві становить +10,3°С, що на 4,4°С вище, ніж торік.

Дослідники зазначили, що такі показники відповідають середині квітня. Кліматична норма була перевищена на 13,8°С.

Зараз дивляться

Максимальна температура на цей Новий рік у столиці становила +13,2°С.

– Попередній абсолютний максимум температури січня був зафіксований 11 числа 1991 року.

Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 5,5°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2021 році й дорівнювало 4,4°С, – йдеться у повідомленні.

Читайте
Середня температура до -5, без аномальних снігопадів: прогноз погоди на січень 2023

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка