Январь, 03 в 14:57

В Херсоне задержали пособницу захватчиков. Во время оккупации Херсона женщина занимала должность так называемой начальницы незаконного оккупационного предприятия железнодорожного транспорта.

По данным следствия, так называемая начальница межрегионального предприятия херсонской железной дороги заняла эту должность по указанию оккупационных властей в апреле 2022 года.

Псевдочиновница помогала оккупационной администрации с перевозкой грузов.

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— Она систематически проводила собрания подчиненных работников. На них женщина призывала поддержать оккупационную власть, работая на предприятии. Также так называемая начальница выплачивала заработную плату в российских рублях. Кроме этого, она занималась выполнением решения оккупационной власти, которым в июне 2022 года присвоено движимое и недвижимое имущество предприятия, которое принадлежало ГП Укрзализныця, — говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Правоохранители задержали женщину в Херсоне. Ей сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Досудебное расследование проводило Главное следственное управление СБУ при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ.