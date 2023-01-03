Січень, 03 в 14:57

У Херсоні затримали поплічницю загарбників. Під час окупації Херсона жінка обіймала посаду так званої начальниці незаконного окупаційного підприємства залізничного транспорту.

За даними слідства, так звана начальниця міжрегіонального підприємства херсонської залізниці обійняла цю посаду за вказівкою окупаційної влади у квітні 2022 року.

Псевдочиновниця допомагала окупаційній адміністрації з перевезенням вантажів.

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– Вона систематично проводила збори підпорядкованих працівників. На них жінка закликала підтримати окупаційну владу, працюючи на підприємстві. Також так звана начальниця виплачувала заробітну плату у російських рублях. Окрім цього, вона займалась виконанням рішення окупаційної влади, яким у червні 2022 року привласнено рухоме та нерухоме майно підприємства, яке належало ДП Укрзалізниця, – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці затримали жінку у Херсоні. Їй повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудове розслідування проводило Головне слідче управління СБУ за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.