Январь, 04 в 7:48

ВСУ отбивают вражеские штурмы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово-Кременная.

Российские оккупанты перекидывают подразделения, пытаясь усилить группировку на западе Донетчины.

Карта боевых действий в Украине на 04.01.2023

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено.

Обстрелял районы населенных пунктов Карповичи, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Ромашково и Рожковичи — Сумской и Стрелки, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск и Амбарное на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях огневого воздействия подверглись более 15 населенных пунктов. Среди них – Новомлынск, Двуречная, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Макеевка, Площадка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности, Краматорск, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Клещиевка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого поражения потерпели Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар и Никольское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях пострадали районы более 25 населенных пунктов. Враг не прекращает обстрелы гражданской инфраструктуры городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. Поражена гражданская инфраструктура Запорожья и Херсона.

Потери РФ в войне на 04.01.2023:

личный состав – около 108 910 (+720) человек ликвидировано;

танки ‒ 3038 (+2);

боевые бронированные машины – 6 106 (+6);

артиллерийские системы – 2039 (+6);

РСЗО – 424 (+0);

средства ПВО – 215 (+1);

самолеты – 283;

вертолеты – 270;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1842 (+3);

крылатые ракеты – 723;

корабли/катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4745 (+10);

специальная техника – 181.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 315-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог.