Січень, 04 в 7:48

ЗСУ відбивають ворожі штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямах, а також продовжують контрнаступальні дії в районі Сватове-Кремінна.

Російські окупанти перекидають підрозділи, намагаючись посилити угруповання на заході Донеччини.

Карта бойових дій в Україні на 04.01.2023

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За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда і Красногорівка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено. Обстріляв райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Ромашкове і Рожковичі – Сумської та Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них – Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Краматорськ, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області. На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар та Микільське на Донеччині.