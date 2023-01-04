Карта бойових дій на 04.01.2023 – ситуація на фронті
ЗСУ відбивають ворожі штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямах, а також продовжують контрнаступальні дії в районі Сватове-Кремінна.
Російські окупанти перекидають підрозділи, намагаючись посилити угруповання на заході Донеччини.
Карта бойових дій в Україні на 04.01.2023
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда і Красногорівка Донецької області.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено.
Обстріляв райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Ромашкове і Рожковичі – Сумської та Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Амбарне на Харківщині.
На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них – Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.
На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Краматорськ, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області.
На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар та Микільське на Донеччині.
На Запорізькому та Херсонському напрямках постраждали райони понад 25 населених пунктів. Ворог не припиняє обстрілів цивільної інфраструктури міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Уражено цивільну інфраструктуру Запоріжжя та Херсона.
Втрати РФ у війні на 04.01.2023:
- особовий склад ‒ близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3 038 (+2);
- бойові броньовані машини ‒ 6 106 (+6);
- артилерійські системи – 2 039 (+6);
- РСЗВ – 424 (+0);
- засоби ППО ‒ 215 (+1);
- літаки – 283;
- гелікоптери – 270;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 842 (+3);
- крилаті ракети ‒ 723;
- кораблі/катери ‒ 16;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4 745 (+10);
- спеціальна техніка ‒ 181.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 315-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряний тривог.