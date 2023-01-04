В Херсоне задержали коллаборанта, который охранял здания для оккупантов
В Херсоне во время стабилизационных мероприятий задержали коллаборанта, который охранял здания для российских захватчиков.
СБУ сообщает, житель Херсона во время захвата города россиянами поддержал врагов и предложил им свою помощь.
Он занял должность в оккупационном “Управлении МВД по городу Херсону”.
После этого ему выдали российское оружие и форму.
Среди основных задач — коллаборационист охранял захваченные административные здания, в которых россияне разместили свои оккупационные органы.
Также он участвовал в карательных мероприятиях против участников движения сопротивления. Он вместе с захватчиками задерживал украинских патриотов и доставлял их в застенки рашистов.
Работники службы безопасности нашли его и задержали. Во время обысков у коллаборанта нашли так называемое удостоверение оккупационного органа и другие доказательства преступления.
Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности (часть 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины).
Ему грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.