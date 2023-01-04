Январь, 04 в 11:24

В Херсоне во время стабилизационных мероприятий задержали коллаборанта, который охранял здания для российских захватчиков.

СБУ сообщает, житель Херсона во время захвата города россиянами поддержал врагов и предложил им свою помощь.

Он занял должность в оккупационном “Управлении МВД по городу Херсону”.

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После этого ему выдали российское оружие и форму.

Среди основных задач — коллаборационист охранял захваченные административные здания, в которых россияне разместили свои оккупационные органы.

Также он участвовал в карательных мероприятиях против участников движения сопротивления. Он вместе с захватчиками задерживал украинских патриотов и доставлял их в застенки рашистов.

Работники службы безопасности нашли его и задержали. Во время обысков у коллаборанта нашли так называемое удостоверение оккупационного органа и другие доказательства преступления.

В Херсоне задержали коллаборанта, который охранял здания для оккупантов / 2 фотографии

Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности (часть 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Ему грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.