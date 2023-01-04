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Факти / Україна

У Херсоні затримали колаборанта, який охороняв будівлі для окупантів

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Херсон колаборант
Фото: СБУ

У Херсоні під час стабілізаційних заходів затримали колаборанта, який охороняв будівлі для російських загарбників.

СБУ повідомляє, мешканець Херсона під час захоплення міста росіянами підтримав ворогів та запропонував їм свою допомогу.

Він обійняв посаду в окупаційному “Управлінні МВС по місту Херсону”.

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Після цього йому видали російську зброю та форму.

Серед основних завдань — колаборант охороняв захоплені адміністративні будівлі, в яких росіяни розмістили свої окупаційні органи.

Також він брав участь у каральних заходах проти учасників руху опору. Він разом із загарбниками затримував українських патріотів та доправляв їх до катівень рашистів.

Працівники служби безпеки знайшли його та затримали. Під час обшуків у колаборанта знайшли так зване посвідчення окупаційного органу та інші докази злочину.

Херсон колаборант
Херсон колаборант
У Херсоні затримали колаборанта, який охороняв будівлі для окупантів / 2 фотографии

Чоловіку повідомили про підозру у колабораціоністській діяльності (частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України).

Йому загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

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Джерело: СБУ
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