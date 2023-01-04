Собирали данные о HIMARS и энергообъектах в Донецкой области: осуждены агенты РФ

Январь, 04 в 12:50

Четверо российских агентов, собиравших данные о HIMARS и объектах критической инфраструктуры в прифронтовых районах Донецкой области, были осуждены на 6-8 лет тюрьмы.

Об этом 4 января сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что, прежде всего, шпионов интересовали места базирования и перемещения украинских войск на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Сейчас смотрят

Также злоумышленники информировали врага о техническом состоянии энергогенерирующих объектов, по которым российские оккупанты совершали ракетные удары.

– Среди осужденных – вражеский информатор, пытавшийся выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS. Еще одной злоумышленницей является бывшая электромонтерка из Доброполья, которая передавала российским захватчикам информацию о возобновлении электроснабжения в районе, – говорится в сообщении.

СБУ уточнила, что женщина поддерживала коммуникацию с агрессором из-за своей знакомой с временно захваченной территории региона.

Злоумышленники признаны виновными в несанкционированном распространении информации о направлении и перемещении оружия и боеприпасов в условиях военного положения (часть вторая статьи 114-2), а также в участии в террористической группе или террористической организации (часть первая статьи 258-3).